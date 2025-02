Ryu Ga Gotoku Studio poinformowało o udostępnieniu nowego dema gry Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Świetne wieści dla fanów słynnej serii Yakuza. Przedstawiciele studia Ryu Ga Gotoku poinformowali, że na PC oraz konsolach PS5 i Xbox Series X/S zostało udostępnione nowe demo, dzięki któremu możemy wypróbować najnowszą odsłonę popularnego cyklu, czyli Pirate Yakuza in Hawaii. Niestety, posiadacze konsol poprzedniej generacji muszą tym razem obejść się smakiem.

Nowe demo Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Choć nie jest to może długie demo, tak pozwala zapoznać się z eksploracją oraz walką. Pierwsza porcja umożliwia podróż po niektórych lokacjach w Honolulu oraz Madlantis. Podczas pojedynków mamy możliwość przełączania się pomiędzy dwoma różnymi stylami walki: Mad Dog oraz Sea Dog.

Zainteresowani mogą też wziąć udział w tzw. walkach Bounty, gdzie sprawdzimy swoje umiejętności walki przeciwko potężnym przeciwnikom. Nie zabrakło najważniejszego elementu: skoro mowa tutaj o Yakuzie, to oczywiste, że demo zawiera karaoke w postaci dostępnej aktywności pobocznej. Niestety, do zaśpiewania są jedynie trzy piosenki. Ale to zawsze coś!

Przypomnijmy, że Pirate Yakuza in Hawaii to poboczna odsłona serii Like a Dragon, znanej dawniej jako Yakuza. Produkcja ma zadebiutować 20 lutego 2025 roku na PC, oraz 21 lutego na PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S.

