Darmowa gra dla fanów kotów. W sam raz na Walentynkowy relaks

Dzisiejszy dzień, choć jeszcze się nie skończył, już teraz można uznać za udany w kwestii darmówek. Zaczęliśmy od przypomnienia o prezencie czekającym na Was w sklepie Epic Games Store. Później informowaliśmy Was aż o czterech darmowych tytułach od dewelopera, który skończył właśnie 28 lat i postanowił uczcić to kilkoma darmówkami. Znalazło się też coś dla fanów przygodówek w stylu retro. Teraz natomiast przychodzimy do Was z kolejną produkcją, którą możecie odebrać całkowicie za darmo na platformie Steam.

Kolejna darmowa gra na Steam. Powinna spodobać się kociarzom

Wczoraj, czyli 13 lutego, we wspomnianym sklepie Valve zadebiutowała gra pod tytułem 100 Romantic Cats. Jest to produkcja ze stosunkowo prostymi założeniami. Można by powiedzieć, że w sam raz na Walentynkowy wieczór. Naszym głównym zadaniem jest tutaj odnalezienie tytułowych 100 kotów, które zostały poukrywane na ręcznie rysowanych ilustracjach specjalnych, tematycznych lokalizacji. Gra przetestuje więc naszą spostrzegawczość (z tego co mówią gracze w recenzjach, nie jest wcale taka łatwa!). Oczywiście, każdy kotek uroczo miauczy przy odkryciu. Wiadomo, jest to element absolutnie obowiązkowy. Wszystkiemu towarzyszy ścieżka dźwiękowa.

Warto zaznaczyć, że 100 Romantic Cats posiada 100 osiągnięć. Każde jest poświęcone osobnemu kotu, więc jeżeli należycie do graczy, którzy kolekcjonują gry zrobione na 100%, ta nie powinna być przesadnie trudna, aby dodać ją do takiej listy!

Źródło: Steam