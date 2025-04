Darmowe DLC do popularnego hitu czeka na odebranie na Steam

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii zebrało dobre oceny i cieszy się sporym zainteresowaniem fanów marki. Nie bez powodu twórcy przygotowali swego rodzaju podziękowanie.

Na Steam pojawił się nowy darmowy dodatek do gry Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Jeśli znacie markę Yakuza, z pewnością od razu rozpoznacie, o co chodzi. Mowa o kultowym, oryginalnym i znanym fanom stroju Kaumy Kiryu, „Smoka z Dojimy”.

Aby odebrać przedmiot, wystarczy zalogować się na swoje konto Steam i przypisać DLC do biblioteki – oczywiście trzeba mieć podstawową wersję hawajskiej odsłony serii Yakuza. Sam dodatek jest dostępny bez żadnych opłat, a aktywowany strój będzie można wykorzystać po odblokowaniu możliwości zmiany odzieży w drugim rozdziale w głównym wątku gry.

Nie jest to więc jakiś szczególnie wielki prezent, ale dla fanów marki to zawsze kultowy strój za darmo. Normalnie za to DLC trzeba płacić prawie 9 zł, co nie jest jakąś szczególnie wysoką kwotą, ale bądźmy szczerze – jak na jeden garnitur, to dość sporo. Lepszą opcją wydaje się więc odebranie go za darmo. Jeśli jednak liczycie na coś więcej, zawsze możecie cieszyć się nowymi premierami za darmo na platformie.

Źródło: Steam