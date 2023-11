Nowa konkurencja Simsów na Unreal Engine 5 wygląda absurdalnie pięknie, oto gameplay trailer

inZOI to nowa gra od Krafton, która docelowo ma konkurować z The Sims od EA. W sieci pojawiły się pierwsze szczegóły i gameplay trailer.

Simsy od lat konkurencji nie mają, ale być może coś w tej kwestii się zmieni. Powstaje obiecujące, acz dość „indycze” Paralives, a także jedyny od lat „poważny” konkurent dla serii od EA, Life by You. Do tej walki postanowił dołączyć Krafton, który właśnie zapowiedział inZOI. Nie ma co, The Sims 5 będzie miało mocnych rywali.

inZOI to nowa produkcja Kraftona, w której wcielimy się w bogów tego cyfrowego świata i będziemy nim zarządzać w sposób podobny, co w serii o simach. Ponoć wpływ gracza ma dotyczyć każdego aspektu życia, choć w teorii brzmi to jak rozgrywka skupiona bardziej na „interakcjach”, a nie np. rozbudowie domu. No ale nie wiadomo, czas pokaże – na poniższym gameplayu znajdziecie w zasadzie wszystko to, z czego zasłynęła seria od EA, ale w pięknym wydaniu. Z pewnością apetyt zaostrza pierwszy film z gry.

inZOI powstaje na Unreal Engine 5 i raczej nie ma co spodziewać się, że jakakolwiek inna podobna gra będzie w ogóle mogła z nią konkurować pod względem grafiki. Jest przepięknie, a bogate detale imponują zarówno na ulicach miast, jak i w projektach samych postaci. Krafton zastrzega jednak, że powyższy zwiastun pochodzi z bardzo wczesnej wersji gry i wiele ma się jeszcze zmienić. Oby optymalizacja, bo jak na razie jest kiepsko.

Niemniej tytuł ma ukazać się „późnym 2024”, także jeszcze trochę na niego poczekamy. Już w trakcie najbliższego wydarzenia G-STAR 2023 będzie można sprawdzić grę na specjalnym stoisku, więc być może wtedy pojawią się jakieś ciekawe opinie.