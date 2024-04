W nowych grach Marvela trafimy do otwartych światów. Iron Man i Black Panther wyciekają

Pamiętacie grę Iron Man towarzyszącą wydanemu wtedy przebojowi kinowemu? To był produkt tragiczny (choć jako dziecko nie narzekałem), ale mimo wszystko zrobił chętkę na więcej tytułów w tym stylu. Marzenia się najwyraźniej spełniają.

Gry Iron Man i Black Panther w otwartych światach

Electronic Arts ma pełne ręce roboty. Zespół Motive niedawno został zmuszony do przerwania prac nad nowym Dead Space, zamiast tego skupiając się na kolejnej odsłonie Battlefield i grze Iron Man. Najwyraźniej deweloperzy szukają kolejnych rąk do pracy. W sieci dostępne są nowe ogłoszenia, w których znajdziemy ciekawe kąski.

Jak słusznie zauważył serwis Geekinout, w jednej z ofert pracy w Motive, pojawiła się wzmianka o otwartym świecie nowej gry deweloperów. Studio szuka osoby, która “pomoże nadzorować prace nad aspektami nowej gry akcji AAA z otwartym światem”. W tytule oferty pojawia się zwrot “Iron Man”, także nie pozostawia to żadnych wątpliwości, jakiego projektu dotyczy ogłoszenie.

To samo tyczy się również gry Black Panther. Zespół Cliffhanger Games (o którym było dość kontrowersyjnie) szuka designera otwartego świata w typie sandbox do swojego nowego projektu. To potwierdzone, iż deweloperzy aktualnie pracują nad grą z Czarną Panterą, więc możemy spekulować, iż właśnie tego tytułu dotyczy oferta. Przyznam, że otwarty świat Wakandy mógłby być bardzo ciekawy do zwiedzenia.

Jednocześnie powstaje również przepięknie zapowiadające się Marvel 1943: Rise of the Hydra, ale tym razem nie od EA. W grze spotkamy m.in. Kapitana Amerykę i Czarną Panterę. Zapowiedziano również Marvel Rivals, czyli superbohaterskiego klona… Overwatch.

Źródło: Reddit