Nowy tryb w EA Sports FC 25. Wreszcie coś nowego? Cóż...

Za nami oficjalna zapowiedź tegorocznej edycji FIFA , to znaczy, EA Sports FC 25. Zanim zaczniecie narzekać na kolejnego odgrzewanego kotleta, to uspokajam — w tym roku twórcy przygotowali dla nas zupełnie nowy tryb gry. Zastąpi on pewien model rozgrywki, który w najnowszej edycji został skasowany, i… Cóż, nie jest to coś, czego oczekiwaliście. Ale może i tak się spodoba?