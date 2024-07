500 lub 750 zł za możliwość zagrania 3 dni przed premierą. Skorzystały miliony graczy

EA Sports College Football 25 okazało się absurdalnym wręcz sukcesem. Na grę w droższej edycji skusiły się ponad 2 mln graczy, co dla wielu może wydawać się szalone, skoro główną atrakcją był dostęp na 3 dni przed premierą.

EA Sports College Football 25 to hit

EA może liczyć pieniądze i to niemałe. Firma oficjalnie poinformowała, że ponad 2,2 mln graczy kupiło pre-order na tytuł w edycji Deluxe bądź nawet droższej – MVP Bundle. Pierwsza edycja to koszt ponad 500 złotych (99,99 USD), z kolei MVP Bundle wyceniono na nawet jeszcze więcej – 149,99 USD, czyli około 749,90 zł. Skąd tak wielkie zainteresowanie czymś wycenionym na absurdalną, wydawać by się mogło, kwotę? No i mowa jeszcze o grze, która nie trafiła na PC!

Edycja Deluxe oferowała przede wszystkim dostęp do gry na 3 dni przed premierą i 4600 punktów premium. W przypadku MVP Bundle EA dorzucało jeszcze egzemplarz gry Madden NFL 25: Deluxe Edition oraz kilka innych cyfrowych dodatków (cena jest więc całkiem usprawiedliwiona). Wychodzi więc na to, że gracze masowo rzucili się na grę za ponad 500 złotych, aby głównie zagrać w nią na 3 dni przed oficjalnym debiutem. W teorii mogłoby to sugerować rozsierdzenie wielu osób, które są przeciwni takiemu podejściu wydawców. W praktyce… nic takiego nie miało miejsca.

Pod postem na Reddicie dominuje sporo komentarzy wyrażających zrozumienie. Dla wielu polskich graczy może się to wydawać szalone, ale football uniwersytecki cieszy się w wielu regionach USA statusem wręcz kultu. Jest to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych tam sportów, a fani nie dostali takiej gry wideo od dekady. W końcu nowa odsłona serii powróciła po 10 latach przerwy. Internauci tłumaczą więc, że tym razem gracze są autentycznie podekscytowani premierą, a nie jak w przypadku kolejnych odsłon Maddena czy FIFA (teraz już EA Sports FC) rzucili się na znaną markę.

Źródło: Reddit