RPG ze świata Star Wars w końcu dostępne na PC. Zagrajcie za darmo

Po ponad 8 latach po debiucie na urządzeniach mobilnych, Star Wars: Galaxy of Heroes stało się dostępne na PC. Grę można pobrać całkowicie za darmo.

Wydane pierwotnie w 2015 roku na urządzenia mobilne Galaxy of Heroes może nie okazało się rewolucją ani nawet szczególnie wyróżniającą się grą mobilną, ale i tak możemy stwierdzić, że to całkiem ciekawa próba przeniesienia kultowej marki na język gry wideo w postaci taktycznego RPG-a.

Star Wars: Galaxy of Heroes za darmo na PC

Electronic Arts w końcu wypuściło beta wersję popularnego z urządzeń mobilnych taktycznego RPG-a na platformę PC. Zagra tak naprawdę każdy – mówimy w końcu o grze mobilnej, która nie ma szczególnie wysokich wymagań.

Naszym celem podczas prac nad klientem PC było zapewnienie graczom większej liczby sposobów na zabawę przy holostole oraz płynna rozgrywka międzyplatformowa. Pozwoli to na grę na urządzeniu przenośnym i komputerze bez utraty ani jednego bitu. Niektóre początkowe korzyści z klienta PC to obsługa wielu rodzimych funkcji platformy, takich jak konkretne rozdzielczości, obsługa klawiatury i myszy, poprawiona liczba klatek, antialiasing i inne poprawki jakościowe dla PC. Podstawowa rozgrywka w Galaxy of Heroes nie ulega zmianie na kliencie PC. – informuje EA

Głównym sednem rozgrywki jest kolekcjonowanie postaci zarówno z głównego nurtu Gwiezdnych Wojen, jak i różnych spin-offów i toczenie taktycznych, turowych potyczek przy holostole. Brzmi jak maszynka do drukowania pieniędzy i trochę tak jest. Mobilka rządzi się swoimi prawami, więc grindowanie to powszechna praktyka, tak samo zresztą jak i mikropłatności. Nie da się ukryć, że swego czasu była to jedna z najlepiej zarabiających gier mobilnych.

Jeżeli brzmi to dla Was ciekawie albo jesteście po prostu wielkimi fanami świata Star Wars – grę pobierzecie z tego miejsca. Na razie nie wspiera jeszcze kontrolerów, ale oferuje pełną kompatybilność z myszką i klawiaturą.

Pozostali gracze mogą za to wyczekiwać premiery Star Wars Outlaws, czyli pełnoprawnej gry AAA. Trafi na rynek już w sierpniu, ale przed premierą wywołuje niemałe kontrowersje.

Źródło: EA