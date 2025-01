Intergalactic spróbuje nas wystraszyć. Twórcy obiecują elementy rodem z horrorów

Krótko po oficjalnej zapowiedzi mamy okazję dowiedzieć się więcej na temat gry Intergalactic: The Heretic Prophet od Naughty Dog. Nadchodzący tytuł na wyłączność PlayStation 5 będzie zawierać nie tylko klimat rodem z lat 80., ale również elementy horrorów. Grozy ma nie zabraknąć, a my niejednokrotnie zostaniemy przestraszeni. Tak przynajmniej sugerują twórcy.

Intergalactic z elementami grozy. Strachu nie zabraknie

Zapowiedź gry Intergalactic: The Heretic Prophet od Naughty Dog wywołała sporo dyskusji wśród graczy. Niestety, sporo z nich to narzekanie na główną, kobiecą bohaterkę – to na szczęście możemy tym razem zostawić w spokoju, bo na temat narzekania graczy więcej przeczytacie w naszym artykule. Tymczasem zajmijmy się nowościami, które przekazali nam twórcy. A chodzi o emocje, konkretniej o te związane ze strachem i grozą. Okazuje się bowiem, że nadchodzący tytuł ekskluzywny na PS5 będzie zawierać elementy horroru.

O projekcie postanowił porozmawiać Ilustrator i twórca historii Colin Lorimer. Zrobił to za pośrednictwem Instagrama, gdzie już na poziomie użytych hashtagów możemy poznać nieco szczegółów na temat klimatu, który będzie towarzyszył nam podczas rozgrywki. Nie zabrakło takich słów kluczowych, jak “horror” czy “scifi”. Co więcej, w produkcję jest zaangażowany m.in. Tye Martinez – grafik koncepcyjny, który do tej pory zebrał ogromne doświadczenie w pracy nad projektami horrorów i dzieł grozy.

Oczywiście gra nie będzie po prostu “horrorem”, lecz z pewnością nie zabraknie w niej elementów grozy. Produkcja inspirowana anime z lat 80. na pewno zapewni nam niepowtarzalny klimat, a nawet pewien “religijny” twist. Wszystko za sprawą wykreowanej, fikcyjnej religii, która ma odgrywać istotną rolę podczas fabuły gry. Będzie ciekawie!

