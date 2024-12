Intergalactic: The Heretic Prophet skupi się na religii. Będzie kontrowersyjnie?

Intergalactic: The Heretic Prophet to nadchodząca gra od Naughty Dog, która jest inspirowana anime z lat 80. i klimatem produkcji science-fiction. Jak zdradził Neil Druckmann ze studia, ważną rolę w fabule gry odgrywać będzie pewna religia. Czy obędzie się bez kontrowersji? Możliwe, że tak – chodzi bowiem o fikcyjną wiarę, która ma w dużym stopniu kierować naszą historią.

Religie, wiary i Intergalactic: The Heretic Prophet

Juz sam tytuł gry Intergalactic: The Heretic Prophet sugeruje nam, że w produkcji nie zabraknie elementu “religijnego” czy jakiejś formy wyznawców czy kościołów. Neil Druckmann z Naughty Dog potwierdza — pewna religia odegra w historii ważną rolę. Co istotne, nie będzie to żaden ze znanych nam systemów wierzeń, lecz fikcyjna religia, która w świecie gry jest szalenie istotna. Zgodnie z jego słowami, historia będzie “eksplorować to, co się dzieje, gdy pokładasz wiarę w różnych instytucjach“.

Studio pracuje nad grą od 4 lat, ale jest dość skryte, jeżeli chodzi o zdradzanie informacji na temat gry. Twórcy potwierdzają jednak, że projekt jest niezwykle ambitny i zachwyci nas zarówno pod kątem rozgrywki, jak i opowiadanej historii.

Chociaż trailer nowej gry od Naughty Dog wzbudził spore zainteresowanie fanów, to nadal nie otrzymaliśmy podstawowej informacji o nadciągającej grze. Kiedy będzie jej premiera? Póki co nigdzie nie znajdziemy choćby okresu, w którym gra mogłaby trafić na rynek. Tytuł jest przygotowywany jako gra na wyłączność dla PlayStation 5 i to w zasadzie jedyne, co jest pewne. Rok 2025 wydaje się mało prawdopodobny, ale może 2026? Kto wie — pozostaje śledzić kolejne wieści.

