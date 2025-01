Horizon MMO kolejną grą, która poszła do piachu. Sony ma niezły “killstreak”

Tym razem pod topór wpadło MMO osadzone w uniwersum Horizon, co prawda nie tworzone bezpośrednio przez studia PlayStation, ale wespół z firmą. Za projekt odpowiedzialne było koreańskie NCSoft.

Gra-usługa, MMO, Horizon – wszystko pod dywan

Gracze jednogłośnie stwierdzili, że PS5 to najgorsza generacja w historii PlayStation. Nie chodzi tu nawet o samą konsolę, a o poważny brak wsparcia z grami na nią. Remake’i i remastery to jedno, ale Sony zaliczyło największy falstart od lat. Skasowano niedawno projekt gry-usługi od twórców Days Gone, czyli Bend Studio oraz “usługowe” God of War od Bluepoint Games. Łącznie mówimy o co najmniej 8 skasowanych tytułach. No dobra, teraz już 9.

Wedle najnowszych doniesień koreańskiego MTN (za ResetEra), Sony miało zrezygnować z projektu rozwijanego we współpracy z NCSoft, czyli MMO w świecie Horizon Zero Dawn i Horizon Forbidden West. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że najpewniej chodzi o kreskówkowy tytuł, jaki jakiś czas temu wyciekł na pierwszych materiałach.

Zgodnie z wywiadem przeprowadzonym przez MTN w dniu 13 stycznia, członkowie nieujawnionego zespołu ds. rozwoju nowych produktów, w tym „Pantera”, „H” i „J” pod kierownictwem CBO NC Lee Sung-koo, zostali powiadomieni o zaprzestaniu rozwoju. Spośród nich „H” i „J” zniknęły już ze schematu organizacyjnego firmy. – informuje serwis

Dokładnie nie wiemy, czym są pozostałe tytuły, ale dzięki archiwalnym ofertom pracy, przeciekom i doniesieniom deweloperów, projekt roboczo zwany “H” możemy powiązać właśnie z MMO Horizon. Jest to, co trzeba zaznaczyć, inna gra niż gra-usługa rozwijana przez Guerrilla Games, osadzona w tym samym uniwersum.

Podobno decyzja o zaprzestaniu dalszych prac została podjęta pod koniec ubiegłego roku. Członkowie zespołu tym samym otrzymali informację o zmianach i kolejnych roszadach w firmie.

