Promocja na Horizon Zero Dawn Remastered i LEGO Horizon Adventures. Wersje Steam najtaniej

Jeśli zamierzacie wybrać się w daleką przyszłość, by poznać przygody Aloy w “kwadratowej” wersji, możecie skorzystać z promocji na zamówienie przedpremierowe LEGO Horizon Adventures. Taniej zdobędziemy również wydane dopiero co Horizon Zero Dawn Remastered. Promocja dotyczy wersji gier, które można aktywować na platformie Steam.

Seria Horizon od studia Guerrilla Games zdobyła niesamowitą popularność i bez przesady można powiedzieć, że wydane dotychczas dwie gry z cyklu są jednymi z najlepszych na konsole PlayStation. Ale nie tylko… ponieważ Horizon Zero Dawn oraz Horizon Forbidden West są również dostępne na PC. Co ciekawe, pierwsza część doczekała się poprawionego wydania Remastered, które miało swoją premierę kilka dni temu, 31 października.

Wszystkie gry z serii Horizon kupisz w promocji

Zakochani w przygodach Aloy oczekują obecnie LEGO Horizon Adventures, które bazuje na historii opowiedzianej w Horizon Zero Dawn, ale tak w zasadzie zaoferuje totalne inne doświadczenie. Jak to z grami LEGO bywa, będzie zabawnie, prześmiewczo i na wysokim poziomie, do czego przyzwyczaiła nas “kwadratowa” seria. Na dodatek będziemy mogli usiąść tutaj do wspólnej zabawy w trybie kooperacji dla dwóch graczy, zarówno na wspólnym ekranie, jak i online.

Data premiery LEGO Horizon Adventures została ustalona na 14 listopada, zatem za 10 dni będzie grane! Zamówienia przedpremierowe na Steam tanie nie są. Za podstawową wersję płacimy 299 zł, a za Edycję Deluxe aż 339 zł. Jednak klucze Steam kupimy taniej o 77 zł (edycja standardowa) lub taniej o 64 zł (edycja Deluxe).

Podobnie możemy zaoszczędzić na wspomnianym Horizon Zero Dawn Remastered i zamiast 219 zł zapłacić tylko 165,45 zł. Nieco taniej kupimy również Horizon Forbidden West Complete Edition, jeśli mamy ochotę na drugą część serii.

Klucze Steam w promocji oferuje sklep Instant Gaming, sprawdzony przez nas wielokrotnie i rzetelny dostawca elektronicznej rozrywki.

Promocje na gry z serii Horizon – oferty:

Źródła: Steam, Instant Gaming / opracowanie własne