Horizon Forbidden West już blisko debiutu. Koreańczycy dali dobry znak

Od premiery Horizon Forbidden West dzieli nas tylko parę miesięcy. Wiele wskazuje na to, że obejdzie się nawet bez kolejnych opóźnień.

Produkcja ta doczekała się klasyfikacji w Korei. Organizacja Game Rating Administration Comittee (GRAC) zatwierdziła nadchodzący tytuł Guerilla Games, co jest bardzo dobrym sygnałem dla osób czekających na grę. Twórcy powoli szykują się do premiery i wysyłają swój tytuł do klasyfikacji. Najpewniej nie doczekamy się kolejnego opóźnienia premiery. Choć nadal nie jest to jeszcze nic w stu procentach pewnego.

Co ciekawe, Forbidden West jest według GRAC dziełem tylko dla osób pełnoletnich. Organizacja PEGI zadecydowała z kolei, że tytuł ten nadaje się dla graczy powyżej szesnastego roku życia i tak też było w przypadku Zero Dawn. Oczywiście wynika to z różnic kulturowych między Europą i Koreą.

Horizon Forbidden West to nie jedyna gra z uniwersum Aloy, która trafi do graczy w nadchodzących latach. Niedawno potwierdzono, że w drodze są kolejne tytuły ze świata opanowanego przez robotyczne dinozaury. Więcej informacji znajdziecie w tym artykule.

Gra ukaże się 18 lutego 2022 roku. Zagramy jedynie na PlayStation 4 i PlayStation 5, choć przecieki mówią też o dość szybkiej premierze na PC.