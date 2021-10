Horizon Forbidden West to tylko rozgrzewka. Kolejne gry w uniwersum w drodze

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Studio Guerilla Games potwierdziło, że Horizon Forbidden West to nie jedyna gra powstająca w uniwersum, w którym żyje Aloy. W produkcji mają znajdować się kolejne tytuły ze świata Horizon.

Zajawiono to w jednej z ofert pracy w holenderskim studiu. Poszukiwany jest deweloper, który pomoże w nadzorowaniu produkcji gier osadzonych w świecie Horizon. Co więcej, mają być one tworzone przez zewnętrzne studia.

Zespół ds. franczyzy i społeczności Guerrilla ma na celu ugruntowanie, utrzymanie i rozszerzenie marki Horizon.

Jako Co-Dev Producer w Guerrilla pomożesz nam rozwinąć uniwersum Horizon w nowych i ekscytujących kierunkach. W tej roli będziesz częścią wyspecjalizowanej grupy nadzorującej projekty gier produkowane na zewnątrz (przez inne studia – red. ). – czytamy w ofercie pracy Guerilla Games

Rzecz jasna na konkretne zapowiedzi trochę sobie poczekamy. Jeśli Guerilla dopiero formuje zespół do nadzorowania zewnętrznych projektów, być może żaden nie trafił nawet do pełnej produkcji. Póki co mamy za mało konkretów.

Horizon jest jedną z najważniejszych marek PlayStation, a ogromne zainteresowanie Horizon Forbidden West tylko to potwierdza. Nic więc dziwnego, że zdecydowano się na poszerzenie horyzontów dalszych przygód Aloy.