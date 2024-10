Po kilku latach od premiery, z platform cyfrowej dystrybucji Steam i Epic Games Store zniknęła gra Horizon Zero Dawn. Obecnie nie można jej już kupić, co stanowi element przygotować do wydania zremasterowanej wersji produkcji. Jej premiera już niedługo.

Horizon Zero Dawn już nie kupicie — na razie…

Ostatnio Sony dużo miesza wokół pierwszej odsłony serii Horizon. Nie tak dawno zapowiedziano pojawienie się remastera gry, co niekoniecznie zachwyciło graczy. Jeszcze większe oburzenie wywołało… podniesienie ceny gry na platformach dystrybucji cyfrowej. Jeżeli chodzi o pecetową wersję, to na razie i tak jej nie kupicie. Gra została wycofana ze sprzedaży na Steam i Epic Games.

Najpewniej mamy do czynienia z czasowym zablokowaniem gry z uwagi na nadchodzący remaster. Obecnie możecie jedynie kupić specjalny zestaw zawierający grę i upgrade do nowej wersji produkcji. Tytuł został na Steam wyceniony na 214 złotych i, co ciekawe, jest to cena niższa, niż w przypadku samej gry sprzed kilku dni – gdy była jeszcze dostępna. W cenie sugerowanej trzeba było bowiem zapłacić 219 złotych.

Horizon Zero Dawn Remastered pojawi się na PC i PlayStation 5 już 31 października. Nowa, odświeżona wersja gry ma wnosić sporo poprawek graficznych i po prostu prezentować się lepiej. Sama zapowiedź gry wzbudziła wiele wątpliwości wśród graczy. Część z nich zdziwiła się, wszak oryginał nawet na PS4 wciąż wygląda świetnie, o wersji pecetowej nie wspominając. No ale wiemy, że Sony lubi dość szybko remasterować gry. Szkoda, że nie ma wśród nich Bloodborne…

Źródło: gryonline.pl