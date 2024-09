Sony i PlayStation znowu zaskakują — a może atakują? Krótko po ogłoszeniu remastera gry Horizon Zero Dawn, podstawowa wersja tytułu w PlayStation Store podrożała. Gracze zauważyli, że cena mocno wzrosła, co z pewnością ma związek z nadchodzącą odświeżoną wersją. Nieładnie…

Horizon Zero Dawn drożej. Sony podnosi cenę gry

Nieładnie Sony, nieładnie. Okazuje się, że po ogłoszeniu remastera gry Horizon Zero Dawn, tytuł podrożał – i to dość znacząco. Jak się okazuje, we wszystkich regionach w sklepie PlayStation Store cena gry poszła w górę. Już nie kupimy jej za mniej niż stówkę, teraz trzeba wydać niemal 170 zł, aby móc poznać pierwszą odsłonę przygód Aloy.

Gracze zauważyli, że cena poszła w górę:

DO NOT BUY og horizon zero dawn complete edition on ps store they increassed the price pic.twitter.com/IHzV6S3KYO — joaobrsilva (@JohnSilvaGaming) September 25, 2024

W Polsce też, bo z 89 złotych zrobiło się aż 169 złotych:

Sony podniosło cenę Horizon Zero Dawn z 89 do 169 zł. pic.twitter.com/tRKz81Ds5o — Daniel (@Deepy93) September 25, 2024

Upgrade do wersji zremasterowanej będzie kosztował standardowe 10 dolarów, dlatego posiadacze gry będą mogli za niewielką opłatą zdobyć nową wersję. Problem w tym, że teraz jej zakup mocno podrożał. Sony stwierdziło, chyba że tytuł czeka wzrost zainteresowania i jest to idealna okazja do dodatkowego zarobku. Nie jest to zbyt eleganckie zachowanie. A co ciekawe, na PC cena gry pozostała bez zmian.

Co sądzicie o remasterowaniu takiej gry? Czy faktycznie pierwsza część Horizon potrzebuje nowej i lepszej grafiki? Nie tak dawno uruchamiałem podstawową wersję i wciąż prezentuje się bardzo ładnie…

Źródło: mp1st.com