GTA VI zostanie wkrótce pokazane? Najwyraźniej znamy konkretną datę

Tak, tak, tak – Księżyc niestety kłamał i nie dostaliśmy zapowiedzi GTA VI. To oczywiście żart, bo w październiku 2023 roku jest jeszcze jedna data, która może stanowić „być albo nie być” dla pokazu tej gry w tym roku. Fani uważają, że jeżeli wtedy nie będzie pokazu, to będziemy czekać kolejne wiele miesięcy albo nawet… rok. Tyle że tak długie oczekiwanie nie ma sensu, a wszystkie znaki na niebie (oprócz Księżyca) i ziemi wskazują, że tak – zapowiedź po prostu MUSI wydarzyć się niebawem.

Kiedy pokaz GTA VI?

Wszystko to uważa spora grupa fanów, a w szczególności ci, którzy przeanalizowali historię firmy. Niedawno pisałem o bardzo wiarygodnych doniesieniach, zgodnie z którymi GTA VI powinno zostać pokazane 24 października 2023 roku. Kolejny fan postanowił przeanalizować działania Rockstara i z jego wyliczeń również wynika, że 24 października nastanie sądny dzień. Rockstar już prawie otwarcie mówi o grze, co sugeruje, że zapowiedź faktycznie jest blisko. Albo ja też ulegam zbiorowym halucynacjom.

KookySpare postanowił podzielić się swoimi ustaleniami na Reddicie. Jego zdaniem jest parę sensownych argumentów za pokazem 24 października. Wymienię je w punktach, aby było łatwiej.

To październik, czyli ulubiony miesiąc Rockstara do zapowiadania gier To wtorek, czyli ulubiony dzień Rockstara do zapowiadania nowych gier 8 listopada odbędzie się kolejne spotkanie finansowe firmy

Red Dead Redemption 2 zostało zapowiedziane 18 października (wtorek) 2016 roku, na 17 dni przed kolejnym spotkaniem finansowym. Zapowiedź GTA V odbyła się 25 października (wtorek) 2011 roku, na 14 dni przed spotkaniem finansowym. GTA IV zapowiedziane akurat 9 maja (ale też wtorek!), tuż przed spotkaniem finansowym w 2006 roku. Z pierwszym Red Dead Redemption jest bardzo podobnie.

Potencjalna data premiery Grand Theft Auto VI

Dodajmy do tego, że Take-Two samo uważa, że gra wyjdzie w roku fiskalnym 2025. Patrząc na okres od zapowiedzi do premiery w poprzednich grach Rockstara, logicznie jest założyć, że mówimy o zapowiedzi w 2023 roku. Oczywiście również dobrze może to być 2024 rok (np. maj), ale czekanie roku aż do kolejnego października nie wydaje się zbyt sensowne.

Ja wiem, że fani są spragnieni informacji o grze i wszystkie wieści (jak np. te o postępie technologicznym) brzmią aż zbyt pięknie. Nadal nie są to jednak oficjalne informacje, więc polecam podchodzić do wszystkiego ze zdrową dawką sceptycyzmu. Też się staram go zachować, ale w obliczu tak sensownych doniesień, bywa to trudne.