Mapa GTA VI ponad dwukrotnie większa od piątki? Ciekawy projekt społeczności

Wokół GTA VI krąży więcej plotek, niż sprawdzonych informacji. Nie przeszkadza to jednak graczom w analizowaniu trailera i poszczególnych danych na temat gry. Pewien fanowski projekt próbuje zobrazować mapę w grze na podstawie kilku ciekawych technik. Okazuje się, że ta może być ponad dwukrotnie większa od mapy, którą przemierzaliśmy w piątej odsłonie serii. Mówiąc krótko, będzie gigantyczna.

Mapa w GTA VI będzie ogromna? Wiele na to wskazuje

Fani szukają wszelkich sposobów na to, aby dowiedzieć się więcej na temat nadchodzącej odsłony serii Grand Theft Auto. Po opublikowaniu trailera gry w grudniu rozpoczęto masowe plotkowanie, tworzenie teorii spiskowych i szukanie podprogowych informacji. Jednym z ważniejszych tematów jest świat gry. Akcja nowego GTA dziać się będzie w Vice City, a może i całym stanie Leonida (wzorowanym na Florydzie). Jak wielki teren przyjdzie nam odwiedzić?

Na to pytanie odpowiedzi szukają twórcy GTA VI – Vice City & Leonida State Mapping Project. To fanowski projekt, który na podstawie znanych informacji i różnych technik pomiarów próbuje przewidzieć, jak będzie prezentować się mapa w nadchodzącej odsłonie serii. Póki co efekt ich prac wygląda następująco:

Jak sugerują autorzy, nowa mapa ma być ponad dwukrotnie większa od tego, co zobaczyliśmy w przypadku “piątki”. Mowa o powierzchni przekraczającej 125 kilometrów kwadratowych.

Robi wrażenie, prawda? Pamiętajmy, że w grze (podobno) ma znajdować się nie jedno, a więcej miast.

Źródło: wccftech