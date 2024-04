Gracze obawiają się o czasy ładowania w GTA VI

GTA VI nadejść ma w 2025 roku, ale zażarte dyskusje w internecie i spekulacje toczą się cały czas. Teraz pewien użytkownik Reddita zapytał resztę społeczności, co uważają na temat potencjalnych czasów ładowania nowej gry z cyklu.

GTA VI załaduje się za wolno? To źle. Za szybko? Też źle

Jedna z potencjalnych największych premier nadchodzących lat kreuje się na grę wręcz przesyconą zawartością. Oczywiście szczegółów nie znamy, ale już wielkie przecieki zdradzały, że nie bez powodu tyle trzeba czekać na wypuszczenie tytułu na półki sklepowe. Tymczasem gracze, którzy cały czas nie mogą doczekać się debiutu, gdybają w sieci.

Pewien użytkownik Reddita zapytał się innych o to, co sądzą na temat potencjalnych czasów ładowania GTA VI. W tym momencie to czyste teoretyzowanie, bo nie wiemy, jak gra będzie w ogóle działać (poza tym, że ma zrobić użytek z PS5 Pro). Jeśli jednak uda się grę zoptymalizować, to już spory plus dla twórców. Na ten moment nowe GTA zmierza jedynie na konsole PS5 i Xbox Series X/S, omijając PC. Zapowiedź konwersji zapewne wydarzy się po jakimś czasie od premiery.

W każdym razie internauci obawiają się, że Rockstar znów powtórzy sytuację z GTA V. Gra na premierę miała katastrofalnie długie czasy ładowania, które były podyktowane w zasadzie prostym błędem w kodzie. Szybko udało się to naprawić, ale początkowo zrobił to jeden z fanów, który wyłapał błąd. Dopiero później z jego rozwiązania skorzystali deweloperzy, oferując aktualizację gry. Oczywiście sytuacja dotyczyła wersji PeCetowej, ale nikt nie powiedział, że problem nie może występować także i na konsolach.

Część graczy uważa, że twórcy zrobią użytek z nowoczesnych dysków SSD w konsolach. Dobrze ma pokazywać to przykład GTA V, które może załadować się w mgnieniu oka na Xbox Series X, a jednak trwa to dłużej na Xbox One. Do tego Red Dead Redemption również ładowało się dość szybko, nawet na poprzedniej generacji.

Co ciekawe, niektórzy są zdania, iż GTA VI może wcale nie skorzystać na skróconych czasach ładowania. Wszystko dlatego, że… będzie mniej czasu, aby przesłuchać klimatyczną muzykę i obejrzeć legendarne w zasadzie artworki postaci. No cóż – nie można mieć wszystkiego.

Źródło: Reddit