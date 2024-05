Do sieci trafiła właśnie lista gier, która znajdzie się w ramach Amazon Prime Gaming w maju. Trzeba przyznać, że zapowiedziane tytuły są świetnie, a kilka z nich to naprawdę porządne gry. Do naszej kolekcji dodamy zarówno kolejną odsłonę kultowej serii Fallout, jak i co nieco z Tomb Raider w tytule, czy nawet grę z uniwersum LEGO. Jednym zdaniem — będzie w co grać i to za śmieszne pieniądze.