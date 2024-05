Gracz Manor Lords rozegrał tak epicką bitwę, że napisał o niej w Wikipedii

Pewien gracz Manor Lords stoczył niesamowicie epicką bitwę o być albo nie być swojej osady. Siły wroga były w znacznej przewadze, ale nieliczni obrońcy skutecznie stawili im czoła do przybycia posiłków. Pokaz defensywnej sztuki wojennej był tak świetny, że autor przedsięwzięcia stworzył na ten temat artykuł na Wikipedii. Cóż, na jego miejscu też bym się cieszył.

Epicka bitwa z Manor Lords na Wikipedii

W grach wideo możemy dokonywać rzeczy wielkich, a niektóre z nich zasługują na szczególną uwagę. Epickie pościgi, pojedynki online czy pokonywanie hord wrogów rzutem na taśmę przy pomocy nielicznych środków. Tak, w grach możemy być prawdziwymi bohaterami. Zupełnie jak grupka wieśniaków z Manor Lords, która uratowała skórę pewnego gracza.

Jeden z fanów produkcji od Slavic Magic musiał zmierzyć się z bandą rozbójników. Wrogowie chcieli przypuścić atak na jego osadę. Ten prawdopodobnie skończyłby się zagładą wioski, która nie mogła jeszcze liczyć na odpowiednie siły obronne. Gracz miał tylko jedną opcję — wystawić do boju malutką grupę 5 wieśniaków. Ich karkołomnym zadaniem było opóźnienie szturmu. Wszystko po to, aby udało się zebrać siły milicji, które odparłyby właściwy atak. Wrogów było kilkudziesięciu, zatem czy to miało jakiekolwiek szanse powodzenia? Okazuje się, że tak.

Dzięki odpowiedniej taktyce i zapewne sile przyjaźni, plan zadziałał. 5 bohaterskich wieśniaków spowolniło szturm, a dzieła dopełniła milicja. Niestety, 4 bohaterów poległo w walce. Wioska przetrwała, a autor postanowił stworzyć artykuł na Wikipedii, poświęcony ich heroizmowi:

Musicie przyznać, że prezentuje się to doprawdy świetnie. Stworzona została cała otoczka, a nawet tło historyczne konfliktu. Mimo że było to zwykłe starcie, to mini-fabuła prezentuje się znakomicie. Coś mi podpowiada, że w grze polskiego twórcy będziemy w stanie tworzyć wiele takich wspaniałych historii.

Chcecie spróbować? Grę Manor Lords na PC kupicie już za 95 złotych. To wspaniała cena jak za tak genialną produkcję, która cały czas będzie się rozwijać.

Źródło: 80 Level