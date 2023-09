Fan rozgryzł Rockstara i podaje datę pokazu GTA VI

Na samym wstępie zaznaczę, że to tylko przypuszczenia pewnego fana oparte na twierdzeniach innych fanów na Reddicie. Także źródło całkiem wątpliwe, ale niekoniecznie mylne. Wszak Take-Two od dawna „teasuje” graczom nową odsłonę kultowej serii. Ci wiele razy próbowali odgadnąć, czy gra niebawem zostanie pokazana, a często kończyło się na tym, że były to jedynie domysły.

GTA VI z pokazem w październiku?

Teraz jednak przypuszczenia niejakiego ThotSlayerK (ech…) mają trochę sensu. O ile zgodzimy się z jego twierdzeniem, wedle którego piosenka zespołu Frankie Goes to Hollywood Relax faktycznie brzmi jak główna melodia z GTA. Troszkę polemizowałbym z tym, ale niech już mu będzie.

Jak tłumaczy we wpisie, Rockstar z okazji 10-lecia GTA V rozdał graczom nowe koszulki. Te są dość oszczędne, bo przedstawiają jedynie napis „Rockstar Says Relax” i tyle. Jego zdaniem koszulka nie ma związku z GTA V, a zamiast tego nawiązuje do wspomnianej piosenki. Idąc dalej tym tropem, Relax faktycznie pojawiło się w grach z serii. W GTA Vice City Stories, a inna piosenka zespołu leciała w radiu w Vice City. Jak wiemy, GTA VI ma dziać się właśnie w tym mieście. Co więcej, jeden z NPC-ów z Vice City nosi koszulkę ze zwykłym napisem „Relax”. No, no, robi się ciekawie.

Internauta informuje, że piosenka została wydana 24 października 1983 roku; jego zdaniem ma pokrywać się to z potencjalną datą pokazu GTA VI (idąc tym tropem, nie zdziwiłbym się, gdyby w zwiastunie leciało właśnie Relax). W tym roku dzień ten wypada we wtorek, a Rockstar Games nie tylko ujawniało swoje największe hity we wtorki, a też debiutują one tego samego dnia tygodnia. Zadziwiające, ale ma to sens. Do tego firma pokazuje swoje gry bardzo często właśnie w październiku.

Rockstar celuje między generacje

Jeżeli GTA VI zadebiutuje dwa lata po zapowiedzi (jak RDR2 i GTA V), tytuł najpewniej wyjdzie w 2025 roku (co pokrywa się z informacjami od Take-Two). Pewnie w październiku. Wedle dokumentów Microsoftu, kolejna generacja konsol ma trafić na rynek w okolicach 2027 – 2028 roku. Jeżeli nowe GTA ukazałoby się właśnie w 2025 roku, czyli mniej więcej pod koniec obecnej generacji, zapewne gra mogłaby dość szybko wyjść też na PS6 i nowego Xboksa. Podobnie było z GTA V, ale tutaj grę od debiutu nowej generacji dzieliły jedynie miesiące. No ale wiecie – teorie.