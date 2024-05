Zdziwisz się, że te gry na Steam są tak tanie. 10 tytułów AAA z przepiękną grafiką, od 7 zł

Prezentujemy dzisiaj wybór gier na Steam, które błyszczą grafiką i każdy o nich słyszał, ale podczas premiery mogły odstraszać ceną. Teraz wystarczy nawet kilka złotych, by je mieć. Najdroższa gra w naszym zestawieniu nie kosztuje nawet 40 zł, a wiele kupicie za kilkanaście złotówek.

Podczas wyboru gier stawiasz zazwyczaj na tytuły AAA, które zachwycają pod względem grafiki? Mam zatem dla Ciebie wybór bardzo dobrych i “dużych” produkcji, które w obecnej promocji są naprawdę tanie. Możemy je zdobyć w wersji na Steam już od kilku złotówek. A co ważne, kupimy je w sprawdzonym i pewnym źródle, z którego sam korzystam i mogę je z czystym sumieniem polecić. Mowa o sklepie Instant Gaming, gdzie skorzystamy m.in. z płatności BLIK.

Tanie gry na Steam. Tytuły AAA rozwalające system grafiką

Zapraszam zatem na szybkie zestawienie gier PC w promocji i od razu zaznaczę, że znajdziecie tutaj przede wszystkim gry akcji od wielkich deweloperów. Będą strzelanki, przygodówki, bijatyka oraz wyścigi. Będzie krwiście, emocjonalnie, strasznie lub “wystrzałowo”. Starałem się wybrać takie tytuły, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

The Callisto Protocol

Na pierwszy rzut idzie The Callisto Protocol, które przed swoją premierą zrobiło nam wielkie nadzieje. Niestety gra została “przehajpowana”, co odzwierciedliło się w ocenach. Po prostu gracze byli nieco zawiedzeni. Ale… to przecież bardzo dobra gra akcji, którą poleca obecnie 75% graczy na Steam. Tytuł możemy dorwać za niecałe 20 zł, a to uczciwa cena, by poznać mroczne sekrety tytułowego Callisto. Grę możemy włożyć do szufladki survivalu w klimacie horroru. Akcja przenosi nas do 2320 roku na martwy księżyc Jowisza, gdzie wcielamy się w Jacoba Lee osadzonego w Czarnym Żelaznym Więzieniu.

Kup The Callisto Protocol za 19,33 zł (zamiast płacić na Steam 274,99 zł)

Horizon Zero Dawn Complete Edition

To jeden z wielkich hitów na PlayStation, który doczekał się premiery na komputerach PC. Aż 90% użytkowników Steam wystawiło grze pozytywne noty, więc jest to naprawdę porządna i udana produkcja. Horizon Zero Dawn jest grą akcji z elementami RPG, która przenosi nas do majestatycznego otwartego świata rządzonego przez niebezpieczne maszyny. Edycja kompletna zawiera m.in. dodatek Burning Shores, wprowadzający nowe wątki fabularne oraz bohaterów. To najdroższa gra z naszego zestawienia, ale po prostu nie wypada nie znać tego tytułu od studia Guerrilla.

Kup Horizon Zero Dawn Complete Edition za 39,32 zł (zamiast płacić na Steam 259 zł)

A Plague Tale: Innocence

Ta przygodowa gra akcji z elementami skradanki zabiera nas do XIV-wiecznej Francji opanowanej przez czarną śmierć. Zaraza nie jest jednak naszym jedynym zmartwieniem, ponieważ nasi bohaterowie starają się nie tylko przetrwać, ale przede wszystkim umknąć Inkwizycji, która podąża śladem małego chłopca. Gracz wciela się w nastoletnią Amicię, która wraz z pięcioletnim bratem Hugo przemierzają wymierającą krainę pełną stad wygłodniałych szczurów.

Kup A Plague Tale: Innocence za 17,60 zł (zamiast płacić na Steam 149,99 zł)

Metro Exodus Gold Edition

Złota edycja Metro Exodus za niecałe 20 zł to bajka. W jej skład wchodzi Metro Exodus Enhanced Edition, czyli poprawiona graficznie wersja gry, która obsługuje Ray Tracing. Znacznie podbija to piękno postapokaliptycznego świata, który zwiedzamy. Ponadto Gold Edition zawiera dwa duże dodatki fabularne, „The Two Colonels” i „Sam’s Story”. Co do samej gry, jest to naprawdę porządna i ceniona strzelanka, która zaprowadzi nas w dzikie ostępy na terenie Rosji.

Kup Metro Exodus Gold Edition za 19,12 zł (zamiast płacić na Steam 169 zł)

Control Ultimate Edition

To kolejna wypasiona edycja gry w naprawdę atrakcyjnej cenie. Control już w podstawowej wersji jest genialne, a tutaj dostajemy dodatkowo wszystkie wydane wcześniej rozszerzenia – “Fundament” oraz “WAŚ”. Control to trzecioosobowa gra przygodowa akcji w klimacie science-fiction, która zdobyła ponad 80 nagród. Graficznie wymiata, fabularnie zaskakuje, więc zestawienie idealne. Wcielamy się tutaj w kobietę imieniem Jesse Faden, która trafia do tajnej agencji o nazwie Federalne Biuro Kontroli. Później mamy inwazję mocy z innego świata i zaczyna się prawdziwa jazda.

Kup Control Ultimate Edition za 29,02 zł (zamiast płacić na Steam 169 zł)

Na drugiej podstronie kolejna wielka piątka gier AAA z przepiękną grafiką.