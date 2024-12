Fotorealistyczne screeny z GTA VI w sieci. Aż 7 rzekomych obrazków

Śmierdzi podróbką z wykorzystaniem AI, sprytnie zakamuflowaną filtrami zniekształcającymi obraz, ale… z drugiej strony wywołały spore zainteresowanie w internecie i nikt nie wie, czy są prawdziwe.

GTA VI na 7 nowych screenach (podobno)

Zazwyczaj nie dzielimy się informacjami bez poparcia, ale teraz sytuacja dotyczy GTA VI – gry, na którą czekają chyba wszyscy. Fani są spragnieni jakichkolwiek informacji o produkcji. Do tego minął przecież rok od opublikowania szalenie popularnego zwiastuna gry. Wszystko to przekłada się na fakt, iż nowe screeny – choć o niepewnym pochodzeniu – już teraz cieszą się sporym zainteresowaniem graczy, którzy analizują każdy szczegół, starając się dowiedzieć, czy aby na pewno nie są to podróbki.

Bo właśnie tak może być. Ba, to nawet całkiem możliwe i sensowne, że ktoś mógłby chcieć wykorzystać popularność gry, aby zasiać nieco zamętu. Mimo to screeny w serwisie Imgur mają w sobie ten sznyt bogactwa w detale, z jakim kojarzony jest Rockstar Games. Na 7 obrazkach znajdziemy m.in. kilka postaci z gry, w tym choćby Lucię. Jest też Jason, fragment misji z pływaniem łodzią czy samochodem. Na ostatnim screenie widzimy kompleks mieszkalny przy plaży z… myśliwcem. Tak, też mnie to dziwi.

Wszystkie screeny można obejrzeć w serwisie Imgur. Jak na razie nie zostały zdjęte, choć jeśli to nastąpi, niejako potwierdzi, że mówimy o autentycznym przecieku. Do tej pory radzę jednak wstrzymać się z entuzjazmem i podchodzić do tego, jak do niesprawdzonej ciekawostki.

Źródło: Tech4gamers