Czy GTA VI da radę w 60 fpsach i 4K na PS5 Pro? No chyba żartujecie

Eksperci technologiczni z Digital Foundry przeanalizowali zapowiedź PS5 Pro. Ich zdaniem nie ma raczej szans na to, aby GTA VI mogło działać w 4K przy zachowaniu wysokiej płynności.

Od dawna spekuluje się, że GTA VI będzie jednym z tytułów, które napędzą sprzedaż PS5 Pro. Gra może być nawet oferowana w specjalnych zestawach, co gwarantować ma umowa Sony. Fajnie, ale…

GTA VI bez 60 klatek i 4K na PS5 Pro

Niedawna zapowiedź nowego sprzętu od Sony wywołała żywiołowe dyskusje w sieci. Głównie dotyczące tego, czy gracze naprawdę mogą dać za nowy – niekoniecznie rewolucyjny – system aż tyle pieniędzy. Konsolę wyceniono przecież na 700 dolarów amerykańskich albo 800 euro, co wydaje się szaloną ceną. Do tego napędu nie kupicie w zestawie, a trzeba inwestować w niego osobno, zresztą tak, jak i w pionową podstawkę. W zamian dostaną jednak wyższą wydajność, lecz… niekoniecznie wszędzie.

Specjalista technologiczny Richard Leadbetter z Digital Foundry uważa, że bodaj najbardziej oczekiwana gra tej generacji, czyli GTA VI, nie da rady działać na PlayStation 5 Pro w trybie płynności przy zachowaniu 60 klatek na sekundę i rozdzielczości 4K. Rozwiewa on wątpliwości, tłumacząc to wysokim obciążeniem procesora konsoli. Wtedy nawet ulepszona karta graficzna nie pomoże. Zapytany o to, czy czy może gra da radę w ten sposób działać, odpowiada krótko:

Nie. Gry Grand Theft Auto zawsze uruchamiały złożone symulacje, które mocno obciążały procesor, dlatego każda gra GTA początkowo była uruchamiana na platformach docelowych przy 30 klatkach na sekundę (lub niższych!) […] PS5 Pro wykorzystuje ten sam procesor co PS5 i osiągnięcie 60 klatek na sekundę byłoby niezwykle trudne, jeśli podstawowa wersja PS5 celuje w 30 klatek na sekundę. To nie jest problem GPU, to problem CPU. – wyjaśnia redaktor Digital Foundry

Gracze od dawna martwili się o po prostu “nieodpowiedni” procesor, co w tym przypadku może okazać się gwoździem do trumny. I choć tytuł nadal zapewne będzie wspierał 60 klatek, to raczej nie możemy liczyć na 4K w tym samym momencie.

Po co więc to PS5 Pro? – zapytacie. Spokojnie, bo nie oznacza to, że gra nie zrobi żadnego użytku z lepszej konsoli. W teorii możemy oczekiwać lepszej stabilności rozgrywki i wyższej jakości samego obrazu. Zawsze istnieje szansa, że gra w trybie jakości na podstawowym PS5 mogłoby mieć problemy z zachowaniem stabilnych 30 klatek, a wersja Pro mogłaby zdecydowanie w tym pomóc. “Oczywiście istnieje możliwość, że Rockstar będzie chciało osiągnąć 60 klatek na sekundę na standardowym PS5 i unieważnić wszystkie nasze argumenty, ale jak dotąd nie widzieliśmy na to żadnych dowodów” – punktuje Leadbetter.

Źródło: IGN