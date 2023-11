Zapowiedź GTA VI w tym tygodniu! Bloomberg potwierdza bohaterów i miasto

Jason Schreier z Bloomberg to osoba, która niemal nigdy się nie myli. Dość powiedzieć, że przecieki od niego często traktowane są jako oficjalne informacje i zazwyczaj wkrótce takimi się stają. Nic więc dziwnego, że po miesiącach dywagacji, domysłów i niesprawdzonych teorii (oraz wkurzania się na Rockstara) jego nowe wieści tak mocno rozgrzały społeczność.

Kiedy zapowiedź i pokaz GTA VI?

Na Bloomberg pojawił się artykuł, który niemal jednoznacznie zapowiada zapowiedź (no cóż…) GTA VI. Schreier uważa, że oczekiwany od lat dzień nastanie już w tym tygodniu. Nie spodziewajcie się jednak od razu szczególnie dużych informacji. Na te trzeba troszkę zaczekać.

Rockstar Games, oddział Take-Two Interactive Software Inc. planuje zapowiedzieć kolejną, bardzo oczekiwaną grę Grand Theft Auto już w tym tygodniu, według osób zaznajomionych z jej planami. Firma planuje następnie opublikować zwiastun Grand Theft Auto VI w przyszłym miesiącu, aby uczcić 25-lecie Rockstar, powiedzieli ludzie, którzy poprosili o nieujawnianie ich tożsamości, ponieważ nie byli upoważnieni do publicznego wypowiadania się. Rzecznik Rockstar nie odpowiedział od razu na prośbę o komentarz wysłaną po godzinach pracy. – twierdzi Schreier

Oczywiście nadal nie jest to nic pewnego, ale ze wszystkich przecieków, jest zdecydowanie najbardziej wiarygodny. Gracze na Reddicie śmieją się, że Księżyc jednak miał rację, ale pomylili się po prostu o miesiąc.

GTA VI z dwójką bohaterów w Miami

W każdym razie GTA VI ma dostać zwiastun już w grudniu, niedługo po oficjalnej zapowiedzi. Można przypuszczać, że chodzi o The Game Awards 2023, ale R* słynie z tego, że nie pojawia się z takimi rzekami na wydarzeniach. No ale kto wie…

Schreier na razie nie, ale potwierdza za to miejsce akcji i bohaterów nowego Grand Theft Auto. To nic, co byłoby szczególnie zaskakujące, bo robiły to już wcześniejsze przecieki.

Akcja gry toczy się w fikcyjnej wersji Miami, a jej bohaterami jest dwójka ludzi, kobieta i mężczyzna, donosi Bloomberg News. – czytamy

Teraz pozostaje nam więc uzbroić się w cierpliwość i zaczekać na ruchy Rockstar Games.