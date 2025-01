Trzy ciekawe strzelanki za darmo, w tym przerażający horror o wilkołakach

Spragnieni nowych gier za darmo? Na naszym tagu śledzimy każdy temat związany z tym, co aktualnie oferowane jest graczom bez opłat. Dla przykładu mamy kilka ciekawych i nowych tytułów na Steam czy (drogie!) darmowe DLC do Train World Sim 5. A teraz coś nieco innego.

3 gry za darmo od IndieGala, na które warto zwrócić uwagę:

Wszystkie trzy gry możecie aktualnie odebrać całkowicie za darmo, bez żadnych płatności czy podawania jakichkolwiek ważnych danych… prócz, rzecz jasna, utworzenia kontra w IndieGala. Tam znajdziecie bowiem wszystkie przypisane produkcje i prezenty. Warto jednak poświęcić te dwie – trzy minuty na utworzenie konta, bo w zamian możecie cieszyć się jedną z najciekawszych gier za darmo od IG od dawna.

Overcast – Walden and the Werewolf może i nie szokuje grafiką (choć jest niezwykle klimatyczna i przystępna) czy podejściem do rozgrywki, ale to solidna, wystarczająca na kilka chwil, przygoda dla fanów horrorów. Wcielimy się w starego myśliwego, którego wioska stanęła w obliczu wielkiego zagrożenia. Jest nim tytułowy wilkołak. Bierzemy więc lampę i sztucer w dłoń i ruszamy na polowanie na monstrum.

Jeśli jednak wolicie nieco relaksu, być może spodoba Wam się Save Kinin. Jest to ograniczony czasowo FPS, w którym mamy jedynie 30 minut na znalezienie ważnego artefaktu i ucieczkę. Z kolei Seek and Destroy, choć do końca strzelanką nie jest, to nadal FPS, utrzymany ponownie w klimacie horroru. Tym razem nie wcielamy się w łowcę, a w… zwierzynę.

Źródło: IndieGala