DLC warte 120 zł dostępne zupełnie za darmo przez ograniczony czas

DLC do popularnego Train Sim World 5 możecie zdobyć za darmo. Nie trzeba już płacić ponad 120 złotych, więc to świetna opcja dla fanów symulatora pociągów!

Darmowe gry to prawdziwa gratka dla tych, którzy nie mają w co grać, ale nie chcą też wydawać pieniędzy na najnowsze hiciory. W końcu współczesne premiery kosztują naprawdę sporo. Z drugiej strony raz na jakiś czas pojawiają się także darmowe DLC, za które normalnie trzeba płacić. Dla fanów danej produkcji to prawdziwa gratka, choć oczywiście głównie dla nich – po prostu trzeba posiadać tytuł, aby w ogóle skorzystać z dodatku. Nie inaczej jest w tym przypadku.

DLC za darmo do Train Sim World 5

Teraz taki prezent odebrać mogą posiadacze konta w Xbox Store. Rozbudowujące grę o dodatkowe lokomotywy i rejony DLC Sherman Hill: Cheyenne – Laramie do Train Sim World 5 jest darmowe przez ograniczony czas. Normalnie dodatek ten wyceniono na 124,99 zł, więc naprawdę sporo. Na szczęście nie trzeba płacić, choć na odebranie gratisu macie jeszcze 13 dni.

Oczywiście, jak już wspomniałem, do gry wymagane jest posiadanie podstawowej edycji, bo inaczej nawet tego nie uruchomicie. Plusem jest to, że odebrać ten prezent możecie nawet wtedy, gdy “podstawki” nie macie. W takim wypadku dodatek będzie na Was czekał na koncie Xbox.

Doświadcz ogromu wspaniałości nowoczesnego amerykańskiego transportu kolejowego na wielką skalę: tętniącej życiem nieprzerwanej akcji, trudnych podjazdów, potężnych lokomotyw spalinowych, majestatycznej zachodniej scenerii i niesamowitej historii. Wszystko to czeka na ciebie na legendarnej linii Union Pacific – Sherman Hill. – czytamy w opisie produkcji

Zapraszamy również do naszego tagu o grach za darmo, jeśli akurat szukacie czegoś wartego uwagi, za co nie trzeba płacić.

