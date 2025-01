Gra za darmo z mroczną walką hack and slash. Premiera na Steam

Oto ukryta perełka dla fanów gier niezależnych w staroszkolnym stylu, gdzie liczy się szybka akcja i wysoki poziom trudności. Templar to nowa gra za darmo na Steam, która jest prequelem płatnej gry o dzielnym rycerzu i sławnym łowcy demonów. To kolejna pozycja free to play, którą warto pobrać w styczniu, a kto chce zobaczyć pozostałe polecane premiery i nic nie płacić, niech zerknie na nasze zestawienie:

Templar to gra za darmo, w której poczujesz mrok

Proponowana dzisiaj premiera jest niezależną gra 2D z wysokim poziomem trudności. Wcześniej mogliśmy w nią zagrać na smartfonach, a teraz pojawiła się na Steam. Odpalając Templar musimy się przygotować na 30 poziomów wypełnionych potworami oraz walkę hack and slash. Starcia z przeciwnikami są wymagające, a z wielkimi bossami potrafią wymęczyć. Na szczęście nasz bohater może korzystać z różnych mikstur oraz przedmiotów ułatwiających dojście do celu. No właśnie, a kim jest nasz bohater?

Poznaj prawdziwą historię Ruya, ostatniego rycerza templariuszy. Zniknął podczas misji i jest teraz jedyną nadzieją dla świata pogrążonego w chaosie spowodowanym przez czerwoną zarazę, w którym każda martwa osoba staje się strasznym demonem. Steam

Gra charakteryzuje się starannie wykonaną grafiką retro 2D z 16-bitowymi efektami wizualnymi w stylu lat 90.

Templar – pobierz grę za darmo na Steam

Komu spodoba się darmowy Templar, może sięgnąć po płatne Templar 2, które kosztuje na Steam niewiele, bo niecałe 23 zł. Tam znajdziemy kolejne ponad 50 poziomów, przemierzając mroczne lasy, zrujnowane miasta, tajemnicze zamki i przesiąknięte krwią lochy. Zobaczcie trailer dwójeczki:

Źródło: Steam