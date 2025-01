Darmowe nowości na Steam. 6 premier, w tym klimatyczny tytuł o UFO

Jeśli chcielibyście w coś zagrać, ale nie chcecie wydawać pieniędzy – nic straconego. Dziś jest wiele możliwości cieszenia się komputerową rozrywką bez potrzeby uiszczania opłat. Jest choćby program rozdawnictwa Epic Games Store (który niedawno rozszerzono), a także tytuły free-to-play na Steam. Wybraliśmy właśnie najciekawsze pozycje, które trafiły na platformę od wczoraj.

Nowe gry za darmo na Steam – 6 premier:

Na co szczególnie warto zwrócić uwagę? No cóż, ja z pewnością ściągnę Fear The Unknown – Dave Story i to nie tylko dlatego, że mówimy o grze mocno stawiającej na narrację. To także tytuł traktujący o „staroszkolnym” pojęciu UFO, jak czegoś, co porywa ludzi. Do tego mamy naprawdę świetny klimat!

Warto też sprawdzić Southside Racing, czyli tytuł inspirowany… Vtuberami. Tak, gracze mogą ścigać się pojazdami inspirowanymi różnymi streamerami bądź właśnie Vtuberami, na mapach również związanych z niektórymi internetowymi celebrytami. Śmiały pomysł i choć mnie samego to nieszczególnie zachęca, to nadal wygląda na solidną grę wyścigową.

W razie czego macie też ciekawe Bask: The Alchemist Frog, gra o żabie-alchemiku, który wyrusza na przygodę. Tytuł odznacza się dość wyjątkową oprawą wizualną, ale pod nią skrywa się tak naprawdę przygodówka nastawiona na łamigłówki.

Źródło: Steam