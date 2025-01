42 gry za darmo. Najlepsze ze stycznia 2025, za 0 zł

Zapraszamy na podsumowanie miesiąca, jeśli chodzi o najlepsze gry za darmo w styczniu 2025 roku. Oto prawdziwa uczta dla posiadaczy PC, którzy chcą przypisać do swojego konta na Steam najciekawsze premiery free to play. Ale wśród polecanych tytułów znajdziecie również coś na konsole.

Mogłoby się wydawać, że za granie zawsze trzeba płacić, a świetne gry za darmo pojawiają się sporadycznie. Jednak wystarczy uważnie śledzić nasz portal by przekonać się, że bezpłatnych premier mamy naprawdę sporo i to w zasadzie każdego dnia. Wiadomo, że zdecydowana większość to miernoty, o których nawet nie wspominamy. Zawsze wybieramy najlepsze premiery free to play, a tutaj znajdziecie te najlepsze z najlepszych, czyli samą śmietankę.

Zapraszamy więc na ostatnią aktualizację naszej zbiorówki ze świetnymi premierami za darmo, które pojawiły się w styczniu 2025 roku. To przede wszystkim produkcje na PC, ale jeśli grasz na konsoli PlayStation lub Xbox, też znajdziesz coś wartego uwagi. Przeglądajcie, oglądajcie trailery i pobierajcie, co przypadnie Wam do gustu!

Gry za darmo. Najlepsze premiery free to play ze stycznia 2025

Mamy dla Was ponad 40 darmowych premier stycznia, które albo zbierają bardzo pozytywne oceny, albo przynajmniej przyzwoite, lecz czymś się wyróżniają, dlatego warto się nimi zainteresować. Będzie sporo strzelanek, w tym FPS-ów, horrory, platformówki, gry logiczne, niezłe produkcje RPG oraz coś dla fanów strategii RTS.

BUMP! Superbrawl, czyli mały prezent od Ubisoftu

Zaczynamy od mniejszej gierki, ale za to od znanego producenta, czyli firmy Ubisoft. BUMP! Superbrawl to najnowsze bezpłatne dzieło dewelopera i choć nie jest tytułem AAA, to zdobywa bardzo pozytywne noty na Steam. Obecnie widzimy przy grze średnią ocen na poziomie 9/10, a więc bardzo porządną!

BUMP! Superbrawl to dynamiczna, taktyczna gra PvP, w której serce zmagań stanowią potyczki 1 na 1. Bierzemy udział w wybuchowych 3-minutowych bitwach starając się przechytrzyć przeciwników, by przejąć kontrolę nad areną. Możemy odblokować tutaj ponad 20 unikalnych bohaterów inspirowanych mitologią świata — od greckich tytanów po japońskich bogów.

BUMP! Superbrawl – pobierz za darmo na Steam

