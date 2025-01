Czegoś takiego jeszcze nie było u Epica. Nowy program rozdawania gier za darmo, prezenty dostępne

Co tydzień, w każdy czwartek, Epic Games Store rozdaje kolejne gry za darmo. Raz na jakiś czas zasady się zmieniają, jak chociażby miało to miejsce przy świątecznym, codziennym rozdawnictwie. Teraz jednak platforma rozwija się na kolejnych urządzeniach – tych mobilnych.

Epic w ostatnim wpisie na stronie pochwalił się, że ich aplikacja mobilna właśnie wzbogaciła się o mnóstwo nowych tytułów, w tym niemal 20 gier third-party, a także coś, co szczególnie powinno zainteresować graczy. Mowa o programie rozdawnictwa gier za darmo w wersji mobile. Tak – teraz także i gracze na smartfonach czy tabletach mogą przypisywać gry mobilne do swojego konta i się nimi cieszyć.

Aby to uczcić, uruchamiamy program darmowych gier na urządzenia mobilne, rozpoczynając od Dungeon of the Endless: Apogee i Bloons TD 6, dostępnymi już teraz na Androida i iOS za pośrednictwem aplikacji mobilnej Epic Games Store do 20 lutego. Na początek, nowe gry będą oferowane co miesiąc, aż do przejścia na cotygodniowy harmonogram jeszcze w tym roku.

– czytamy na stronie Epica