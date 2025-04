Oferty dnia na Steam. Nawet o 90% taniej

Najnowsze oferty dnia na Steam pojawiły się już w internetowym sklepie Valve. Na stronie głównej ponownie wyróżniono sześć różnych produkcji. Wśród nich znajdziemy między innymi Dungeons of Sundaria, czyli coś dla miłośników gier typu dungeon crawler z elementami hack’n’slash, czy też nietypową produkcję The Coffin of Andy and Leyley. Ponadto znalazło się coś dla fanów grania ze znajomymi. Poniżej szczegóły!

Oferty dnia na Steam. Tanie gry na PC

Oferty dnia na Steam. W co warto zagrać?

Z powyższego zestawienia ciekawie prezentuje się na pewno Anomaly Exit. Jest to niezależna gra przygodowa o mrocznym klimacie, która łączy elementy horroru z mechaniką uważnego obserwowania otoczenia. Gra dostępna jest w trybie jednoosobowym, jak również w kooperacji dla 2–6 graczy. Wcielamy się tutaj w pasażera pociągu, który nagle uświadamia sobie, że środek transportu nieustannie zatrzymuje się na tej samej stacji. Celem jest odkrycie tajemniczych anomalii zakłócających rzeczywistość. Na każdej stacji musimy podjąć decyzję: zostać, czy też wrócić do pociągu. Jeśli wybór okaże się błędny, konsekwencje mogą być śmiertelne.

Zdecydowanie warto sprawdzić również The Coffin of Andy and Leyley. Jest to psychologiczna gra przygodowa z elementami horroru, która opowiada historię rodzeństwa, Andrew i Ashley Graves, próbujących przetrwać w dystopijnym świecie. Po trzymiesięcznej kwarantannie w swoim mieszkaniu, podczas której byli głodzeni w ramach nielegalnej operacji handlu organami, pewnego dnia są świadkami przywołania demona. Ten kradnie duszę ich sąsiada, zaś Andrew i Ashley postanawiają zjeść jego ciało. To właśnie w ten sposób rozpoczyna się nasza chaotyczna przygoda.

Źródło: Steam