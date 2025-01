Za darmo gra 10/10, nowy tytuł Ubisoft i dynamiczny FPS. Gracze są zachwyceni

Za darmo to niby zawsze dobra cena, ale jeśli coś jest na tyle dobre, że zdobywa powszechny zachwyt graczy, to już w ogóle jest okazja nie do odrzucenia. Jednocześnie przypominam, że niebawem kolejny prezent od Epica, jeśli już Steam Wam nie wystarcza.

Nowe gry za darmo na Steam, czyli nawet tytuł 10/10

Jaka jest gra 10/10 zdaniem graczy? No, taka która zasłużyła na 100% pozytywnych opinii w recenzjach na platformie Steam. I właśnie o takim dokładnie tytule mowa, choć należy brać to z delikatnym dystansem. W chwili pisania tego artykułu faktycznie wszystkie recenzje graczy są pozytywne w przypadku Batography, lecz na razie jest ich dość mało. Mimo wszystko – zdecydowanie warto. Szczególnie że gra jest za darmo.

I to nie tylko ta, bo na Steam pojawiło się kilka innych ciekawych premier i każda z nich w zdecydowanej większości zasłużyła na polecenie zdaniem społeczności. Prócz wspomnianego Batography jest tu również BUMP! Superbrawl, czyli zupełnie nowa gra od Ubisoftu. Weźcie jednak pod uwagę, że to mniejszy tytuł, niemający nawet porównania z ich największymi hitami AAA (choć przyjęty lepiej od niejednego z nich). Na dokładkę jest też ReSpaced, swego rodzaju treningowa arena dla fanów FPS-ów.

Batography, moim zdaniem, przemówi do fanów uroczych gier przygodowych. Wcielamy się w nietoperza, którego celem jest wykonanie idealnego zdjęcia księżyca. To niewielki i krótki tytuł, ale jakże klimatyczny. Z kolei BUMP od Ubisoft to dynamiczna, taktyczna gra PvP, w której serce zmagań stanowią potyczki 1 na 1. Finalnie ReSpaced ucieszy fanów dynamicznych FPS-ów, bo oprócz biegania i strzelania do przeciwników, liczy się mocno opanowanie odrzutu każdej broni.

Źródło: Steam