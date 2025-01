Macie 3 dni na odebranie świetnej gry na Steam za darmo

Warto się pospieszyć, bo nowa gra za darmo w wersji Steam od Fanatical to prawdziwa perełka dla fanów zarządzania i szybkiego myślenia.

Fanatical przygotował dla graczy pierwszą tegoroczną niespodziankę w formie gry za darmo na Steam. Wystarczy jedynie zalogować się na swoje aktywne konto w serwisie, wyrazić zgodę na materiały marketingowe (spokojnie, możecie to później cofnąć) i od razu dostaniecie w zamian klucz do gry 112 Operator i to w wersji na Steam.

Zobacz też: Gra za darmo na obcej planecie. Nowość na Steam z ocenami 94/100

Gra za darmo od Fanatical, perełka na Steam

Problem jest taki, że macie na to albo 3 dni, albo tyle czasu, póki nie zejdą wszystkie klucze. W praktyce polecam więc się pospieszyć, szczególnie że mówimy o naprawdę udanej produkcji. Może i 112 Operator nie jest dla każdego, ale za darmo i tak warto sprawdzić. A nuż znajdziecie gatunek, który nie wiedzieliście, że pokochacie?

Jak wspomniałem, sposób na odebranie gry jest prosty. Trzeba mieć konto w cyfrowym sklepie i wyrazić zgodę na materiały reklamowe. Potem możecie ją cofnąć. Później klikacie „Add to Cart”, następnie „Proceed to Checkout”, a finalnie „View Order and Keys”. Tak otrzymany klucz aktywujecie na platformie Steam.

112 Operator to „gra o zarządzaniu służbami ratunkowymi, w którą możesz grać na mapie dowolnego miasta na świecie! Wysyłaj jednostki, odbieraj telefony i mierz się z zagrożeniami wynikającymi z pogody, ruchu drogowego czy pór roku. Pomóż miastu przetrwać kataklizmy i klęski żywiołowe, stając się coraz lepszym operatorem numeru ratunkowego”, jak głosi opis tytułu.

Źródło: Fanatical