Ostatnia szansa na prezent od Epica. Dziś świetna przygoda dla fanów zombie

Gra za darmo w postaci Behind the Frame: The Finest Scenery nadal jest dostępna w Epic Games Store. Dziś odbierzemy za to ciekawy survival Undying.

Gry za darmo to temat szeroki, ale zarazem niezwykle ważny dla graczy, szczególnie tych na PC. To oni bowiem mogą regularnie odbierać nowe prezenty na Epic Games Store (ostatnio platforma ruszyła z zupełnie nowym planem na darmowe gry). Warto pamiętać, że także i na innych stronach zgarniecie warte uwagi pozycje, jak choćby na Fanatical czy bezpośrednio na Steam.

Gra za darmo od Epica, czyli prezentów moc!

Jeśli natomiast chodzi o Epica, polecam skorzystać z obecnej oferty, bo mówimy o bardzo dobrze ocenianej produkcji. Behind the Frame: The Finest Scenery to casualowa, spokojna gra logiczno-narracyjna, w której wcielamy się w młodą artystkę, której musimy pomóc ukończyć obraz. Ponadto poznamy historię jej życia, co składa się zresztą na co najmniej kilkadziesiąt minut zabawy. Nie jest to więc długa gra.

Zupełnie inaczej sprawa wygląda z Undying. Jest to potwierdzony nowy prezent od EGS, który zabierze nas do świata po apokalipsie zombie. Zasady rozgrywki są proste – mamy tu do czynienia z survivalem, ale mocno stawiającym na fabułę. Gracze będą mieli okazję wcielić się w zainfekowaną wirusem zombie matkę. Kobieta ma jednak małego synka, któremu w ostatnich dniach życia stara się wytłumaczyć zasady panujące tym świat tak, aby udało mu się przetrwać samotnie.

Źródło: Epic Games Store