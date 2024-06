Nowa gra do odebrania. Nie musicie nic płacić

Jak pisałem ostatnim razem, tak napiszę i tutaj – wątpię, aby do kogoś ta produkcja przemówiła szczególnie, ale z kronikarskiego obowiązku zaznaczam, że obecnie każdy może ją przypisać do konta bez opłat.

Gra za darmo, czyli deweloper stawia pierwsze kroki w branży

Gra o tytule niczym nowa część Call of Duty, czyli The Last Hope: Atomic Bomb – Crypto War stanowi najświeższą ofertę od platformy IndieGala. Jest to dość popularny serwis skupiający niezależne produkcje. Raz na jakiś czas da się zgarnąć tam coś za darmo, a my zawsze monitorujemy sytuację. Teraz, dość szybko po ostatniej ofercie, dostępna jest już nowa gra za darmo.

Poprzednia część opowiadała o Trumpie ścierającym się z mafią, a teraz przenosimy się w tym samym nierówno naszkicowanym uniwersum w rejony kryptowalut. Jako prezydent świata (czy coś takiego) będziemy musieli zniszczyć farmy kryptowalut, co oznacza ścieranie się z przeciwnikami. I wszystko to ubrane w “unikalny styl graficzny”, w którym niestety nic nie widać. Taki zamysł. I nie, nie wiem czy ta podróba The Last of Us także należy do tej serii, czy zbieżność tytułów jest przypadkowa…

Może i trochę się śmieję, lecz to nadal gra stworzona przez solo-dewelopera, niemającego doświadczenia w branży. Być może nowa propozycja IndieGala akurat do kogoś przemówi.

Grę otrzymacie w formie nowej pozycji w bibliotece IndieGala. Dlatego też potrzebne jest konto w serwisie, które na szczęście założycie bez żadnych opłat.

Źródło: IndieGala