Gra za darmo do odebrania, ale trzeba się spieszyć. Jako Trump zawalczycie z mafią

Tak, oczywiście, że chodzi o Johna Trumpa – prezydenta świata. Czai się na niego zło w postaci choćby mafii. I Korei Północnej. I robotów. I… a, zresztą.

Gra za darmo na IndieGala

Jeśli możecie spodziewać się czegokolwiek po grze, która nazywa się The Last Hope: Trump vs Mafia, to raczej tego, że wielkiego hitu AAA nie dostaniecie. Ba, nie jest to nawet hit z segmentu AA czy A, a pełnoprawny indyk stworzony przez nastolatka z Mołdawii. Z jakiegoś powodu postanowił on wziąć na warsztat Trumpa, lecz tym razem w postaci Johna Trumpa, prezydenta świata. Zapewne nie graliście, ale jest to kontynuacja gry The Last Hope.

The Last Hope: Trump vs Mafia to kontynuacja zeszłorocznego hitu The Last Hope, w którym zostałeś prezydentem świata. Jesteś Johnem Trumpem, prezydentem wszystkich krajów. Wkrótce po zaprzysiężeniu udajesz się do Europy na konferencję, ale twój samolot zostaje zestrzelony przez członków mafii. Mafia i terroryści ze wszystkich byłych krajów łączą siły przeciwko tobie. Teraz musisz naprawić ten bałagan. – czytamy w opisie produkcji

Jak na grę stworzoną bez budżetu, przez jedną osobę i to jeszcze początkującego dewelopera… nie jest aż tak źle. Graficznie niedomaga, a cała rozgrywka skupia się na strzelaniu, ale nie wiem, czego innego moglibyście w ogóle oczekiwać.

Aby odebrać produkcję, należy posiadać konto w serwisie IndieGala. Tytuł trafi do Waszej cyfrowej biblioteki. Będziecie mogli go stamtąd pobrać już zawsze. Przekonajcie się sami, czy warto.

Źródło: IndieGala