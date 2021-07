Sony wspomina o becie Gran Turismo 7. Zdecydowanie coś się szykuje

Sony wspomniało o becie Gran Turismo 7 w aplikacji Experience PlayStation. Gracze odkryli opcję, która umożliwi w przyszłości zdobycie kodu do testów.

Fanom Gran Turismo przyjdzie poczekać nieco dłużej na nową odsłonę cyklu. Gra nadal się rozwija i ominie nas w tym roku. Niemniej Sony zapewne szykuje już kolejne pokazy. Dodatkowo wygląda na to, że wkrótce być może przyjdzie nam sprawdzić grę na własnej skórze.

W aplikacji Experience PlayStation pojawiła się opcja zapisania się do wersji beta gry. Wymagane do tego jest wykonanie paru prostych zadań, choć niewiele nam to da. Oczywiście uzyskanie klucza do bety nie pozwoli nam na sprawdzenie gry. Póki co jest to opcja testowa.

Nie zmienia to faktu, że samo wprowadzenie takiej opcji do bądź co bądź rzadko używanej przez Sony aplikacji Experience napawa optymizmem. Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości Polyphony Digital sprezentuje nam możliwość uczestnictwa w testach gry. Byłaby to miła niespodzianka po przesunięciu debiutu produkcji.

W tym miejscu warto przypomnieć, że Gran Turismo Sport też posiadało wersję beta skierowaną do graczy. Jeśli twórcy zamierzają ponownie przygotować takie testy, zapewne usłyszymy o nich w najbliższym czasie.