Ostatni moment na zgarnięcie Władcy Pierścieni za darmo. Przecieki zwiastują nowy, hitowy prezent

Jak zapewne wiecie (albo i nie) od tygodnia możemy odebrać za darmo The Lord of the Rings: Return to Moria za pośrednictwem Epic Games Store. Rozdawnictwo to zmierza ku końcowi, bowiem dziś o godzinie 17:00 oferta zmieni się na nową. Dlatego też przypominam, że nadal warto odebrać bardzo udaną grę ze świata Władcy Pierścieni. Szczególnie polecam powiedzieć o tym znajomym, bo jednak gra stawia przede wszystkim na kooperację.

Świąteczne rozdawnictwo i nowa gra za darmo od Epica

Wedle przecieków, o których pisaliśmy jakiś czas temu, kolejnym świątecznym prezentem od Epica ma być Vampire Survivors. No dobra, każdy chyba słyszał o tej grze, prawda? Nie? W to akurat nie uwierzę. To jeden z największych hitów platformy Steam, który w szybkim czasie przekonał do siebie setki tysięcy fanów. Wymagająca, dynamiczna gra typu bullet hell w skąpej oprawie graficznej nadrabia klimatem oraz po prostu potencjalnie nieskończoną rozgrywką. I choć nie wygląda, to prawdziwy gamingowy skarb, w który po prostu warto zagrać.

Niestety nie jest to nic pewnego, bo mówimy jedynie o przeciekach. Te, jak zapewne się domyślacie, mają tendencję do przedstawiania niepewnych informacji. Vampire Survivors wydaje się jednak bardzo sensownym prezentem, szczególnie że szczyt popularności gra ma za sobą. Obecnie twórcy zarabiają bardziej na DLC niż “podstawce”, więc oferowanie jej za darmo brzmi jak sprytny pomysł w celu zwiększenia zysków.

Tym samym musicie pamiętać, że Vampire Survivors (o ile to właśnie będzie ta gra) odbierzecie jedynie przez 24 godziny. Nie będzie znowu całego tygodnia. Epic postanowił oferować kolejne prezenty do końca roku codziennie, przez bardzo ograniczony czas. Warto więc regularnie sprawdzać nowości na platformie, o których piszemy, aby niczego nie przegapić.

Źródło: Epic Games Store