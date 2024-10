Gra za darmo dla wszystkich. Bierzcie, bo nie będzie czekać wiecznie

Tomato Jones 2 to nowa gra za darmo rozdawana dzięki akcji IndieGala. Wystarczy posiadać konto na platformie, aby odebrać prezent na zawsze!

IndieGala może i nie słynie z aż takiej szczodrości jak Epic Games Store, ale regularnie zgarniemy tam sporo tytułów bez jakichkolwiek opłat. Skoro nie trzeba płacić, to chyba nie musimy zachęcać podwójnie, prawda?

Najnowszym prezentem na platformie specjalizującej się w grach indie jest Tomato Jones 2! Brzmi znajomo? Nic dziwnego – przed tygodniem mogliście zgarnąć poprzednią część zupełnie za darmo. Ba, “dwójkę” już kiedyś również oferowano bez opłat. Więc tak, niestety mówimy o powtórzeniu, ale jeśli nie zdążyliście zdobyć gry wcześniej, to możecie teraz nadrobić.

Aby przypisać produkt do konta, należy przede wszystkim je posiadać. Spokojnie, założymy jest w pełni za darmo i bez potrzeby podawania danych karty kredytowej. Później udajemy się na podaną powyżej stronę, klikamy “Add to library” i tytuł jest nasz! I to na zawsze, rzecz jasna.

Warto dodać, że na naszym tagu poświęconym grom za darmo znajdziecie więcej wartych uwagi tytułów. Nie wszystkie gry możliwe do zdobycia bez opłat są tej samej jakości – to oczywiste. Jest mnóstwo tytułów indie, ale pojawia się także rosnąca liczba wartych uwagi gier.

Źródło: IndieGala