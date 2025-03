Gra za darmo. Mocna historia na nawet 30 godzin do odebrania

Gear of Glass: Eolarn’s War to nowa gra za darmo dostępna w serwisie IndieGala. Fani dobrych i klimatycznych historii nie mogą przejść obojętnie.

Są wieści złe i dobre. Te dobre są takie, że mówimy o naprawdę świetnie napisanej pozycji, która obecnie dostępna jest za okrągłe 0 złotych. Gdzie w tym cokolwiek złego? No cóż – to reprezentant gatunku visual novel, czyli dość niszowych gier opartych na czytaniu tekstu i wybieraniu tego, co powie protagonista. Jeśli jednak nie wiecie, czy wolelibyście poczytać książkę, czy w coś zagrać, to idealne rozwiązanie.

Nie zrozumcie mnie źle – sam nie mam nic do gatunku visal novel i zdaję sobie sprawę z tego, że ma mnóstwo fanów, ale jednak to spora nisza. Gear of Glass: Eolarn’s War obecnie dostępne zupełnie za darmo w serwisie IndieGala i tak zasługuje na uwagę. To niezależna produkcja, epicka historia z pogranicza fantasy i science-fiction rozpisana na nawet ponad 30 godzin! Ponadto znajdziecie tu opcje romansowe, mnóstwo wysokiej klasy ilustracji czy sporo mini-gier. W zestawie również DLC z nowymi postaciami i questami!

Aby odebrać ten prezent, należy kliknąć „Add to library” na dole strony. Musicie jednak posiadać konto w serwisie IndieGala. Jego założenie jest na szczęście całkowicie bezpłatne. Nie musicie też podawać żadnych danych płatniczych. Miłej zabawy!

Źródło: IndieGala