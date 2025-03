„Bardzo pozytywnie” oceniana produkcja teraz do zdobycia za darmo

Gateways to mocno skomplikowana na pierwszy rzut oka logiczna platformówka, która odznacza się na tle wszystkich innych gier tego gatunku. Mamy bowiem do czynienia z produkcją, która wyraźnie stoi jedną, kluczową mechaniką i to właśnie dzięki niej próbuje zachęcić do siebie graczy. Co ważne – chyba się udaje. Nawet ja, choć zazwyczaj obok platformówek przechodzę obojętnie, czuję się zaintrygowany.

Gra za darmo z bardzo fajnym pomysłem

Mówimy o niezależnej perełce, która ma platformie Steam zebrała aż 90% pozytywnych opinii graczy, co daje łącznie wynik „bardzo pozytywny”. Możecie ją zgarnąć za darmo, ale niestety nie na tę platformę, a na IndieGala. Aby to zrobić, należy udać się pod poniższy link, kliknąć „Add to library” i to wszystko! Oczywiście wymagane jest posiadania konta w serwisie.

Na tle innych podobnych gier Gateways odznacza się duża interaktywnością ze światem gry za sprawą specjalnej broni, która pozwala nam eksplorować inne wymiary, a nawet poruszać się w czasie.

Chwyć za broń bramy i zbadaj ogromne laboratorium pełne tajemniczych zagadek w tej klasycznej platformówce. Korzystaj z technologii bramy, aby przeskakiwać z jednego miejsca do drugiego, zmieniać rozmiar, aby eksplorować małe przejścia lub pokonywać dużych wrogów, chodzić po ścianach i sufitach, aby dotrzeć do nowych obszarów, a nawet podróżować w czasie, aby współpracować z przeszłymi echami siebie. – czytamy w opisie

Dla fanów główkowania, jak znalazł. Zgaduję jednak, że i więcej osób mogłoby się przekonać do tej krótkiej pozycji, wystarczy tylko dać jej szansę.

Źródło: IndieGala