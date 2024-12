Darmowa gra na Steam będzie płatna. Nadal możecie zgarnąć ją za darmo

Twórca niezależnego BallBastic postanowił zmienić model dystrybucji. Gra za darmo przechodzi więc na model premium, przez co trzeba będzie płacić.

Epic Games Store rozdaje świetne, darmowe prezenty, a od IndieGala możecie zgarnąć świąteczne Guitar Hero – również bez opłat. To jednak nie koniec wartych uwagi ofert, bo jest też coś na Steam. I choć nie jest to rozdawnictwo w pełnym tego słowa znaczeniu, warto zgarnąć ten tytuł bez opłat, bo wkrótce każdy musi płacić. “Każdy” z wyjątkiem tych, którzy zdążyli skorzystać z oferty free-to-play.

BallBastic to “zręcznościowy projekt oparty na podobnych grach z początku XXI wieku. Poprowadź piłkę do celu w określonym czasie i pamiętaj, aby nie spaść!”. Proste zasady i w zasadzie prosty styl wizualny, ale za to mówimy o grze stawiającej ciekawe wyzwanie przed fanami po prostu zręcznościówek. Nic szczególnie wyszukanego, ale z kronikarskiego obowiązku muszę poinformować, że projekt ten wkrótce będzie płatny.

Twórcy w komunikacie na Steam informuje, że jego gra zmienia model dystrybucji. Obecnie jest free-to-play, ale już zaraz każdy zainteresowany będzie musiał zapłacić około 4 dolarów, czyli pewnie ekwiwalent w postaci 20 złotych. Rozwiązaniem jest po prostu przypisanie gry do konta teraz. Nawet gdy będzie płatna, i tak ją zachowamy za darmo.

Źródło: Reddit