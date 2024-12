Świetna gra za darmo. To praktycznie jak świąteczne Guitar Hero

Pamiętacie jeszcze Guitar Hero? Kultowy wręcz cykl od Activision może naprawdę powrócić, ale raczej nie nastąpi to szybko. Na szczęście, od czego mamy niezależnych deweloperów i ich karkołomne próby oferowania fanom zapomnianych już gier czegoś nowego? No bo Santa Rockstar jest właśnie tym – grą idealną dla fanów gitarowych brzmień, a już najlepiej tych, którzy nadal mają gdzieś swój zakurzony kontroler gitarowy.

Gra za darmo w sam raz na święta

To chyba jeden z najlepszych prezentów obecnie dostępnych dla graczy, choć nadal mówimy o małej, niedoskonałej produkcji. Ja wiem, że Epic Games Store aktualnie rozdaje świetny tytuł dla fanów roguelike’ów (a wcześniej oferował prawdziwy hit), ale jako fan Guitar Hero nie mogłem przejść obojętnie. Santa Rockstar jest dokładnie tym, czego się spodziewacie – zręcznościówką opartą na idei hitowej marki Activision, tylko w wydaniu świątecznym!

Nie ma więc lepszej okazji na to, by zgarnąć taki prezent. Santa Rockstar to najnowsza gra za darmo oferowana przez serwis IndieGala. Wymagane jest konto i w zasadzie tyle – nie ma żadnych ukrytych kruczków. Tytuł możecie odebrać pod linkiem poniżej. Logujecie się na konto, klikacie “Add to library”, a później znajdziecie tę produkcję w swojej cyfrowej bibliotece.

Twórcy oferują przede wszystkim możliwość ogrania 15 utworów. Są to znane, oryginalne świąteczne melodie, lecz w metalowym wydaniu, za których kompozycję odpowiada peruwiański gitarzysta Charlie Parra del Riego. Będziecie mogli zachwycić swoją rodzinę na święta własnym wykonaniem Jingle Bells, Carol of the Bells, Silent Night czy We Wish You A Merry Christmas. Gra ponadto wspiera kontroler gitarowy z Guitar Hero oraz tryb kampanii i szybkiej gry.

Źródło: IndieGala