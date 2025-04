W Fallen Vestige wcielasz się w samotnego ocalałego, którego świat rozpadł się wraz ze śmiercią rodziny z rąk tajemniczych istot. W tej klimatycznej grze RPG z otwartym światem i elementami horroru wyruszasz na osobistą wyprawę, by odkryć źródło zagrożenia i rozwikłać mroczną tajemnicę stojącą za upadkiem ludzkości. Co najlepsze, to nowa gra za darmo na Steam. Nie trzeba płacić!