Tani Xbox Game Pass o ponad 40%. Bez VPN i kombinowania!

W sklepie Instant Gaming pojawiła się świetna promocja, dzięki której kupimy tani Xbox Game Pass. Obniżki wynoszą około 40 procent i jest to najlepszy sposób na zakup abonamentu bez VPN i kombinowania. Nie musicie zmieniać regionu czy udawać wycieczki do Indii. Wystarczy kupić kod i w pełni legalnie aktywujecie go w Polsce.

Kup tani Xbox Game Pass bez VPN

Często oferty na tani Xbox Game Pass wymagają od nas sporo kombinowania. Musimy korzystać z VPN, łączyć się z zagranicznymi serwerami i dopiero aktywować kody, które tak naprawdę nie powinny być używane w Polsce. My mamy dla was jednak znacznie lepszą opcję. W sklepie Instant Gaming pojawiła się promocja -40% na Xbox Game Pass, który bez problemu aktywujecie w Polsce.

Jakie warianty są dostępne? W promocji jest abonament Game Pass na PC i konsole — dla każdego coś miłego i taniego, bo w promocji:

Każdy z kodów możecie bez problemu aktywować w Polsce — bez używania VPN i innych sztuczek. To proste i zrobicie to zarówno z poziomu aplikacji na PC, konsoli Xbox czy strony internetowej, po zalogowaniu się na swoje konto.

Czy warto kupić Xbox Game Pass? Abonament pozwala nam na dostęp do biblioteki setek gier na PC i konsole, a także do grania online. Jeżeli chcecie zdecydować się na konkretny wariant, to skorzystajcie z naszego poradnika – jaki Game Pass wybrać. Tam wyjaśniamy, co zawarto w poszczególnych wariantach abonamentu.

