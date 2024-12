34 najlepsze gry za darmo z grudnia 2024, w tym premiery AAA [Aktualizacja#3]

Czas na podsumowanie grudnia, jeśli chodzi o najnowsze gry za darmo ze Steam, ale też na konsole PlayStation oraz Xbox. Prezentujemy 34 premiery tego miesiąca, za które zapłacisz okrągłe 0 zł.

[Aktualizacja#3] – w naszej zbiorówce grudnia pojawiły się kolejne gry za darmo. Dodaliśmy aż 14 tytułów i oczywiście każdy jest bezpłatny. Wszystkie gry z tego zestawienia możecie pobrać i zachować na zawsze na swoich kontach.

Mijający rok dostarczył nam tonę bezpłatnego grania, często bardzo wysokiej jakości. W tym tekście zobaczycie najlepsze gry za darmo z grudnia, a jest ich łącznie 34. Wśród nowości free to play znalazły się nie tylko produkcje niezależne, choć nikogo nie zdziwi, że występują w zdecydowanej większości. Mamy również coś pokroju AAA od wielkich deweloperów, zatem zapraszamy do przeglądania darmowych premier i pobierania tego, co trafi w Wasz gust. Możecie też zerknąć na nasze zestawienie z listopada, które zawierało 30 świetnych tytułów free to play.

Gry za darmo z grudnia 2024. Najlepsze na PC, PlayStation i Xbox

Nieczęsto widzimy sytuację, by w tak krótkim czasie pojawiło się kilka znaczących, głośnych i dobrych premier za darmo. Kolejne podstrony tekstu poprowadzą Was przez produkcje, które po prostu warto ograć. Będą wyścigi, będzie świetny FPS, piłka nożna czy też niespodziewany hit Infinity Nikki. Są również niespodzianki od producentów niezależnych, z ciekawym horrorem na czele.

Zaczynamy od tytułu, który jest dostępny zarówno na PC (Steam), jak i na konsolach PS5 oraz Xbox Series. To potężna premiera końcówki roku w postaci Marvel Rivals.

Marvel Rivals

Gra zadebiutowała 6 grudnia i w ciągu trzech pierwszych dni od premiery, pobrało ją ponad 10 milionów graczy. Marvel Rivals to drużynowa strzelanka PvP z superbohaterami z uniwersum Marvela. Zobaczymy tutaj Avengersów, Strażników Galaktyki, X-Menów i wielu innych lubianych bohaterów, a jak widać po ocenach (4.66/5 w PS Store), tytuł został cieplutko przyjęty przez graczy.

PC (Steam) – pobierz Marvel Rivals za darmo

– PlayStation – pobierz Marvel Rivals za darmo

– Xbox – pobierz Marvel Rivals za darmo

