Świetna produkcja za darmo od Epica. Odbierajcie teraz, nie ma wiele czasu

Kolejna gra za darmo od Epic Games Store w ramach świątecznego rozdawnictwa to Wizard of Legend – pozytywnie oceniany roguelike.

Dobrych roguelike’ów nigdy za wiele, a Wizard of Legend zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie. To przecież jedna z najlepszych tego typu gier ostatnich lat, wydana przez niezależne studio Contingent99. Deweloperzy wraz z Epic Games oferują swój tytuł całkowicie bezpłatnie. Jest to więc opcja, którą szkoda byłoby przegapić.

Epic kontynuuje codzienne rozdawanie nowych gier. W ramach świątecznych prezentów mogliśmy zgarnąć choćby fantastycznie oceniane i uwielbiane przez graczy Vampire Survivors. Choć Wizard of Legend nie może pochwalić się aż tak wielką popularnością, to nadal mówimy nie tylko o udanej produkcji, ale i grze dostępnej całkowicie za darmo. Tylko przez ograniczony czas, rzecz jasna.

Czasu macie mało, bo do godziny 17:00 dnia dzisiejszego, czyli przedwigilijnego poniedziałku. Wszyscy zapewne liczą, że na Wigilię pojawi się coś naprawdę solidnego – jak na razie Epic skupił się przede wszystkim na mniejszych, niezależnych tytułach. Niemniej pozostaje jeszcze prezent z dzisiaj, o którym niestety nie wiemy nic. W tym roku poskąpiło przecieków, więc możemy jedynie oczekiwać na godzinę 17:00, gdy nowa gra stanie się dostępna. Życzę miłej zabawy!

