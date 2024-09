Jutro wielka premiera gry za darmo na Steam i konsole. Pobierajcie już teraz

Nowa gra za darmo na Steam, która ma szansę zostać hitem, debiutuje już jutro. Throne and Liberty to popularne koreańskie MMO, które ma szansę zdobyć serca graczy.

Nie będę ukrywał, że sam nie pałam szczególnie wielką miłością do gier MMO. Do tego lista wartych uwagi gier za darmo (albo świetnych FPS-ów bez płacenia) jest długa. Choć chyba warto dać szansę dziełu od NCSOFT.

Nowa gra za darmo to koreańskie MMO

Z pozoru to tylko “kolejne MMO”, ale mówimy o produkcji dostępnej w całości za darmo. Do tej pory gracze na Steam mogli zapoznać się z tytułem koreańskiego studia, lecz trzeba było płacić za wcześniejszy dostęp. I choć tytuł debiutuje w formie free-to-play, spore grono graczy wyraziło zainteresowanie możliwością zagrania przed innymi. Wedle SteamDB, w szczytowym momencie na raz w Throne and Liberty bawiło się niemal 57 tys. osób! To sporo, więc aż strach pomyśleć, co się stanie, gdy tytuł otworzy się za darmo przed każdym.

Stanie się to już jutro, ale zainteresowani mogą pobierać wstępne pliki już teraz. Wystarczy udać się na kartę Steam produkcji i kliknąć “Pobierz grę wstępnie”. W ten sposób będziecie przygotowani. Obecnie pobierzecie tylko pliki gry w wersji PC.

Produkcja na razie zebrała jednak “mieszanie” opinie graczy. Jedynie 64% recenzji jest pozytywnych. Dostało się głównie optymalizacji, bugom i rzekomo mocnym elementom pay-to-win, a nawet pay-to-play. Choć grę reklamuje się jako w pełni darmową, posiada dość inwazyjne mikropłatności.

Witamy w Throne and Liberty, darmowej grze MMORPG, której akcja toczy się w rozległym, otwartym świecie Solisium. Możesz wspinać się na rozległe pasma górskie w poszukiwaniu nowych punktów widokowych, skanować otwarte niebo, przemierzać rozległe równiny, odkrywać krainę pełną głębi i możliwości. Dostosuj swoją walkę o przetrwanie i rozwój poprzez strategiczne decyzje w PvP, PvE lub obu, napotykając ewoluujące pola bitew, na które wpływ ma pogoda, pora dnia i inni gracze. Nie ma jednej drogi do zwycięstwa, ponieważ starasz się pokonać Kazara i zdobyć tron, jednocześnie trzymając rywalizujące gildie na dystans. – głosi opis produkcji

Mimo wszystko może i warto spróbować? Opis zapowiada w końcu dość bogatą i przemyślaną rozgrywkę. Poniżej znajdziecie zwiastun gry.

Źródło: Steam